В США успели откреститься от ударов Израиля по Ирану

В Соединенных Штатах Америки поспешили оправдаться и заявили, что не принимали никакого участия в авиаударах израильских ВВС по объектам Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
СМИ также сообщает, что США не только не участвовали, но и не оказывали никакой поддержки при проведении атак.
«США осведомлены об ударах, но США никак не участвуют и не оказывают помощь», — говорится в сообщении.
Сообщалось, что США официально уведомили Израиль об отказе от прямого участия в возможных ударах по иранским ядерным объектам. Вашингтон может продолжить оказывать Тель-Авиву разведывательную поддержку и помощь в отражении возможных ответных ударов Ирана, как это происходило ранее.
Ранее «МК» писал, что Израиль нанес авиаудар по территории Ирана. О последствиях пока не сообщается. Также глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац объявил по всей стране чрезвычайное положение.