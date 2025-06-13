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В США успели откреститься от ударов Израиля по Ирану

В Соединенных Штатах Америки поспешили оправдаться и заявили, что не принимали никакого участия в авиаударах израильских ВВС по объектам Ирана.

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В Соединенных Штатах Америки поспешили оправдаться и заявили, что не принимали никакого участия в авиаударах израильских ВВС по объектам Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

СМИ также сообщает, что США не только не участвовали, но и не оказывали никакой поддержки при проведении атак.

«США осведомлены об ударах, но США никак не участвуют и не оказывают помощь», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что США официально уведомили Израиль об отказе от прямого участия в возможных ударах по иранским ядерным объектам. Вашингтон может продолжить оказывать Тель-Авиву разведывательную поддержку и помощь в отражении возможных ответных ударов Ирана, как это происходило ранее.

Ранее «МК» писал, что Израиль нанес авиаудар по территории Ирана. О последствиях пока не сообщается. Также глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац объявил по всей стране чрезвычайное положение.