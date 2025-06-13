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В Израиле заявили о скором устранении иранской ядерной угрозы

Израильские военные прогнозируют, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней.

Как создавалась новая Россия

Израильские военные прогнозируют, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней. Как сообщает Times of Israel, военные чиновники выразили уверенность, что по завершении операции угроза со стороны ядерных объектов Ирана будет устранена.

Специальная операция израильской армии, получившая название «Нация львов», продолжается на территории Ирана. По данным источника, основная цель военных действий — нейтрализация потенциальной ядерной угрозы.

Напомним, что израильские ВВС совершили авиаудары по целям в Иране. Взрывы были зафиксированы в Тегеране,

Ранее сообщалось, что в США успели откреститься от ударов Израиля по Ирану.