Американский переполох: Трамп экстренно собирает кабмин из атаки Израиля

Президент США Дональд Трамп объявил о созыве кабинета министров после того, как Израиль атаковал Иран. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CNN.
«Нам сообщили, что Дональд Трамп созывает сегодня вечером заседание на уровне кабинета министров в связи с этими превентивными ударами по Ирану. Информация об этом поступила от чиновника в Белом доме», — говорится в сообщении.
Телеканал также назвал главную тему обсуждения. На повестке стоит обсуждение реакции США на эскалацию между Израилем и Ираном.
Ранее сообщалось, что ВВС еврейского государства атаковали объекты на территории Ирана. Однако США уже успели откреститься от этих ударов, заявив, что они никакой помощи Израилю не оказывали.