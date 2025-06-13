Израиль атаковал Иран. В Тегеране — разрушения и жертвы

05:01 Иранские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают о возможной гибели двух ведущих ядерных ученых в результате израильских атак. Среди них — Ферейдун Аббаси, ранее переживший покушение в 2010 году и недавно заявлявший о возможности создания Ираном тактического ядерного оружия.