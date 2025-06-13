Израиль атаковал Иран. В Тегеране — разрушения и жертвы

05:01 Иранские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают о возможной гибели двух ведущих ядерных ученых в результате израильских атак. Среди них — Ферейдун Аббаси, ранее переживший покушение в 2010 году и недавно заявлявший о возможности создания Ираном тактического ядерного оружия.
По данным IRNA, при ударах также погибли мирные жители, включая женщин и детей. Официального подтверждения гибели ученых пока нет.
04:59 ⚡️Командующий КСИР Салами, предположительно, погиб при ударе Израиля, сообщает SNN.
04:57 По данным Axios, Израиль провел серию секретных операций на территории Ирана. Целью стали ключевые ракетные комплексы и объекты системы противовоздушной обороны.
04:52 ⚡️ Иранское госТВ подтверждает данные о гибели ряда высокопоставленных военных в результате атаки Израиля по Тегерану.
04:49 The New York Times со ссылкой на иранские источники пишет, что израильские ВВС атаковали шесть военных баз в окрестностях Тегерана, а также жилые комплексы, где проживают командиры иранской армии. Западные СМИ сообщают о гибели главы Генштаба Ирана, предполагая, что атаки могли быть целенаправленными ликвидациями.
04:36 Иран готовит масштабный ответ, мощнее прежних атак, сообщают источники CNN. В Израиле введен режим ЧП, армия ждет удара до конца дня.
Премьер Нетаньяху ранее в телеобращении заявил, что у Ирана «огромный запас» ракет, способных достичь Израиля за минуты.
04:34 На военном объекте в иранском городе Нетенз произошел пожар, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, горит завод по обогащению урана, ранее подвергшийся атаке. Официальных комментариев от властей Ирана пока не поступало.
04:31 Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ядерщики могли быть ликвидированы при ударах Израиля, сообщает YNET.
04:24 ❗️Начальник Генштаба Ирана, вероятно, погиб при ударе Израиля, подтверждает Reuters со ссылкой на источник.
04:19 Высшее руководство Израиля переведено в «безопасные места» на фоне атак ВВС Израиля по Тегерану, пишет Axios.
04:14 ❗️ Президент США собрал срочное совещание кабинета министров на фоне израильской атаки на Иран.
04:09 Официальные лица США заявляют, что не причастны к ударам по Ирану. Госдепартамент предупредил, чтобы Тегеран не атаковал американские объекты.
«Израиль начал одностороннюю операцию. Мы не участвуем в атаке. Наша задача — защитить американские силы в регионе», — госсекретарь США Марко Рубио.
04:03 ⚡️ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало бомбардировок ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе.
03:55 ❗️ Во время удара по жилому комплексу в Тегеране, по данным СМИ Израиля, погиб начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери.
03:51 Обломки израильских ракет попали в жилые многоэтажки в Тегеране. Местные источники сообщают о погибших. Среди них могли быть высокопоставленные иранские военные и политики.
03:49 Иранские СМИ сообщают, что израильские ракеты попали по жилому комплексу, где проживали представители Корпуса стражей исламской революции.
03:44 Иранские СМИ пишут о разрушениях в столице Ирана. Предварительно, ракеты поразили позиции ПВО. В ответ в небо поднялись самолеты КСИР.
03:42 Среди ключевых фигур иранского командования — Мохаммад Багери, Мохаммад Али Джафари, Али Фадави и Голям-Али Рашид. По данным AEI, они контролируют операции, разведку и внутреннюю безопасность Ирана.
03:37 На фоне начала войны стоимость нефти на мировых рынках выросла на 5,2%.
03:31 Официальное имя военной кампании — «Ам КеЛави», что переводится как «Народ как лев». Цель операции — «устранение иранской ядерной угрозы».
03:28 Армия обороны Израиля заявила о начале «превентивных» военных операций против Тегерана. Операция носит односторонний характер. Министр обороны Исраэль Кац объявил о немедленном введении особого положения в тылу на всей территории Израиля.