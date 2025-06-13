Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке Израиля на Иран

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с официальным заявлением на фоне атаки Израиля по территории Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон не имеет отношения к операции, а приоритетом американской стороны остаётся безопасность собственных военнослужащих на Ближнем Востоке.