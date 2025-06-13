Al Masirah: Израиль атаковал жилую застройку Ирана

Израиль нанес авиаудар по Ирану, одной из целей которого стала жилая застройка. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия ударила «в сердце иранской программы ядерного обогащения». Под удар попали и другие ядерные объекты.
По словам официального представителя ЦАХАЛ Эфи Дефрина, еврейского государство начало превентивную наступательную операцию. Она вызвана «продолжающейся агрессией иранского режима против Израиля».
Он также отметил, что завершен только первый этап операции. В СМИ появилась информация, что израильская атака коснулась и высокопоставленных военных Ирана. Такую информацию распространило агентство Reuters.
«МК» писал, что президент США Дональд Трамп объявил о созыве кабинета министров после того, как Израиль атаковал Иран.