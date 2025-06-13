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Axios: Израиль эвакуировал своих высокопоставленных политиков

Высокопоставленные израильские политики были перевезены в безопасное место после начала массированных ударов по территории Ирана. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид.

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Израильские политики укрылись после начала ударов по Ирану (архивное фото).

Высокопоставленные израильские политики были перевезены в безопасное место после начала массированных ударов по территории Ирана. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид.

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«Израильские официальные лица заявили, что высокопоставленные израильские лидеры были перевезены в безопасное место. Меры безопасности были усилены немедленно после начала атаки», — написал Равид в соцсети X со ссылкой на чиновников.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль нанес воздушный удар по объектам в Иране, в том числе в Тегеране были слышны взрывы. На фоне эскалации конфликта Иран заявлял о готовности немедленно ответить на агрессию с помощью баллистических ракет, а США и Великобритания предприняли меры по эвакуации и предупреждению о рисках в регионе.