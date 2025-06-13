Axios: Израиль эвакуировал своих высокопоставленных политиков

Ранее СМИ сообщали, что Израиль нанес воздушный удар по объектам в Иране, в том числе в Тегеране были слышны взрывы. На фоне эскалации конфликта Иран заявлял о готовности немедленно ответить на агрессию с помощью баллистических ракет, а США и Великобритания предприняли меры по эвакуации и предупреждению о рисках в регионе.