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Суд в США временно запретил Трампу направлять Национальную гвардию в Лос-Анджелес

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Суд Северного округа штата Калифорния временно запретил президенту США Дональду Трампу задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе.

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Источник: AP 2024

«Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании. Ответчикам временно запрещается размещать в Лос-Анджелесе военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии. Ответчикам предписывается вернуть Национальную гвардию Калифорнии под контроль губернатора [Калифорнии Гэвина] Ньюсома», — говорится в документе, опубликованном в электронной судебной базе.

Администрация Трампа обжаловала этот вердикт.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета.