Суд в США временно запретил Трампу направлять Национальную гвардию в Лос-Анджелес

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета.