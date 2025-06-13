При атаке Израиля на Иран пострадали невинные дети

Авиаудар Израиля по территории Ирана имел несколько целей, однако не обошлось без жертв среди мирного населения. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Источник не раскрыл точных сведений о количестве жертв. Но при этом опубликовал снимок с изображением тела погибшего ребенка.
По данным телеканалам, ребенок был убит во время израильской атаки на Тегеран. СМИ сообщали, что одной из целей атаки была жилая застройка.
Ранее «МК» писал, что в Соединенных Штатах Америки поспешили оправдаться и заявили, что не принимали никакого участия в авиаударах израильских ВВС по объектам Ирана.