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При атаке Израиля на Иран пострадали невинные дети

Авиаудар Израиля по территории Ирана имел несколько целей, однако не обошлось без жертв среди мирного населения.

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Авиаудар Израиля по территории Ирана имел несколько целей, однако не обошлось без жертв среди мирного населения. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Источник не раскрыл точных сведений о количестве жертв. Но при этом опубликовал снимок с изображением тела погибшего ребенка.

По данным телеканалам, ребенок был убит во время израильской атаки на Тегеран. СМИ сообщали, что одной из целей атаки была жилая застройка.

Ранее «МК» писал, что в Соединенных Штатах Америки поспешили оправдаться и заявили, что не принимали никакого участия в авиаударах израильских ВВС по объектам Ирана.