В ЦАХАЛ заявили о завершении первой фазы ударов по ядерным объектам Ирана

После подтверждения атаки на Иран министр обороны Израиля Исраэль Кац ввёл в стране чрезвычайное положение, предупредив о вероятности скорого ответного удара. Населению рекомендовано проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Параллельно с этим воздушное пространство Израиля было закрыто, а ЦАХАЛ отменил все массовые мероприятия. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отказался от прямого участия в действиях Израиля.