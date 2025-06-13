СМИ сообщают о возможной ликвидации высшего военного руководства Ирана

По данным израильского издания Ynet, ссылающегося на источник в службе безопасности страны, в результате первых ударов Израиля по Ирану могли быть ликвидированы высшие военные руководители и ведущие специалисты ядерной программы.
Согласно сообщению, среди возможных жертв числятся начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана и ключевые ученые-ядерщики. Информация о точных потерях иранской стороны пока не подтверждена официальными источниками.
Напомним, что израильские ВВС совершили авиаудары по целям в Иране. Взрывы были зафиксированы в Тегеране,
Ранее сообщалось, что в США успели откреститься от ударов Израиля по Ирану.