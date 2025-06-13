Суд запретил Трампу разогнать беспорядки в Лос-Анджелесе

Суд Калифорнии пошел против воли президента США и запретил тому вводить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков. Об этом говорится в документе, опубликованном в базе суда.
Отмечается, что запрет временный. А войска Нацгвардии предписано перейти под контроль калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома.
«Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании. Ответчикам временно запрещается размещать в Лос-Анджелесе военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии. Ответчикам предписывается вернуть Национальную гвардию Калифорнии под контроль губернатора Ньюсома», — следует из документа.
Стало известно и о реакции со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Судебное решение уже обжаловано.
Ранее «МК» писал, что в Лос-Анджелесе начались массовые беспорядки из-за миграционной политики Трампа. В ходе одного из маршей протестующих по улицам города произошли столкновения между демонстрантами и полицией.