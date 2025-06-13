Нетаньяху назвал цели операции Израиля «Восставший лев» и ударов по Ирану

Нетаньяху также обвинил «тиранов Тегерана» в многолетней риторике по уничтожению Израиля, подкрепив это разработкой ядерного вооружения. По его словам, Иран произвёл достаточно высокообогащенного урана для производства девяти ядерных бомб.
«Сегодня Израиль показал, что мы усвоили уроки истории. Когда враги клянутся уничтожить вас — верьте им. Когда враги создают оружие массового поражения — остановите их. Как учит нас Библия, когда кто-то приходит убивать тебя — встань и действуй первым. Именно это Израиль и сделал», — заявил израильский премьер.
Напомним, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Звуки мощных взрывов и работы систем противовоздушной обороны слышны в столице страны — Тегеране. К настоящему моменту воздушное пространство над обеими странами закрыто. Министр обороны Израиля подтвердил информацию о превентивном ударе по Ирану, а Минобороны страны сообщило о завершении первой фазы операции.