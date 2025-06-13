Нетаньяху назвал цели операции Израиля «Восставший лев» и ударов по Ирану

«Сегодня Израиль показал, что мы усвоили уроки истории. Когда враги клянутся уничтожить вас — верьте им. Когда враги создают оружие массового поражения — остановите их. Как учит нас Библия, когда кто-то приходит убивать тебя — встань и действуй первым. Именно это Израиль и сделал», — заявил израильский премьер.