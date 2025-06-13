Иран подтвердил гибель командующего КСИР и ведущих ядерных специалистов

Иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси. Как отмечают источники, Аббаси, переживший покушение в 2010 году, всего две недели назад заявлял о возможности создания Ираном тактических ядерных боеприпасов.
По данным израильских СМИ, эти потери стали результатом серии секретных операций Моссада, направленных на подрыв стратегических военных объектов Ирана, включая ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Источники утверждают, что израильские спецслужбы проводили точечные акции по ослаблению оборонного потенциала Тегерана.
Напомним, что израильские ВВС совершили авиаудары по целям в Иране. Взрывы были зафиксированы в Тегеране,
Ранее СМИ сообщили о возможной ликвидации высшего военного руководства Ирана.