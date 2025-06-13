Иран подтвердил гибель командующего КСИР и ведущих ядерных специалистов

Иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси. Как отмечают источники, Аббаси, переживший покушение в 2010 году, всего две недели назад заявлял о возможности создания Ираном тактических ядерных боеприпасов.