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Иран подтвердил гибель командующего КСИР и ведущих ядерных специалистов

Иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси.

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Иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси. Как отмечают источники, Аббаси, переживший покушение в 2010 году, всего две недели назад заявлял о возможности создания Ираном тактических ядерных боеприпасов.

По данным израильских СМИ, эти потери стали результатом серии секретных операций Моссада, направленных на подрыв стратегических военных объектов Ирана, включая ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Источники утверждают, что израильские спецслужбы проводили точечные акции по ослаблению оборонного потенциала Тегерана.

Напомним, что израильские ВВС совершили авиаудары по целям в Иране. Взрывы были зафиксированы в Тегеране,

Ранее СМИ сообщили о возможной ликвидации высшего военного руководства Ирана.