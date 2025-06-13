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Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля по Ирану

Израильские силовые структуры допускают возможность ликвидации ключевых фигур иранского военного командования в ходе атаки на объекты в Тегеране. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в системе национальной безопасности.

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Согласно приведённым данным, среди возможных жертв — главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и командующий аэрокосмическими силами Амирали Хаджизаде. Также среди жертв может быть глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Кроме того, иранская сторона подтвердила гибель учёного-ядерщика Ферейдуна Аббаси и физика Мохаммад Мехди Техранчи. Предполагается, что эти цели поражены в ходе первого этапа израильской операции «Восставший лев».

Напомним, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. На данный момент воздушное пространство над обеими странами закрыто. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что удары были нацелены на ядерные объекты, расположенные в различных частях страны. Первая фаза операции завершилась.