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Врач Кондрахин назвал причины появления у Трампа синяка на правой руке

Синяк на руке главы Белого дома периодически можно было видеть с апреля, писали американские СМИ.

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Источник: Аргументы и факты

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал причины, по которым у президента США Дональда Трампа мог появиться синяк на правой кисти руки.

Как сообщали американские СМИ, синяк на руке главы Белого дома периодически можно было видеть с апреля. В очередной раз на него обратили 10 июня, когда Трамп выступал перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

«Вообще, если смотреть, например, школу американцев, то они очень любят вводить катетер для капельниц именно в наружную сторону кисти для того, чтобы человек мог спокойно двигаться, а не лежал с вытянутой рукой. Кстати, та же история была и с Байденом», — отметил Кондрахин.

Кроме того, синяки на теле могут появиться из-за приема различных препаратов для разжижения крови. «При приеме препаратов ударился, даже не сильно, возраст-то почтенный, сосуды хрупкие, и будь здоров, потом синяк может образоваться в прямом смысле слова», — сказал врач.

Причиной синяка мог быть обычный ушиб, то есть было, возможно, какое-то физическое воздействие сильное.

«Или синеватый цвет на руке образовался из-за препарата, которым обработали повреждение, а он немножко выцвел», — подытожил Кондрахин.

Как сообщалось, президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в среду, 11 июня, встретили на мюзикле «Отверженные» в Кеннеди-центре как свистом, так и аплодисментами.