Врач Кондрахин назвал причины появления у Трампа синяка на правой руке

«Вообще, если смотреть, например, школу американцев, то они очень любят вводить катетер для капельниц именно в наружную сторону кисти для того, чтобы человек мог спокойно двигаться, а не лежал с вытянутой рукой. Кстати, та же история была и с Байденом», — отметил Кондрахин.