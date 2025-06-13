Губернатор Демешин слушает и слышит жителей Хабаровского края

— Прежде я не имел опыта руководства регионами. Однако мы успешно выполняем поручения президента. И задача, поставленная главой государства и поддержанная избирателями, является для меня крайне важной и интересной, а также сложной и ответственной. В апреле этого года я уже отчитывался о социально-экономических результатах развития региона. Однако я прекрасно понимаю, что жителей больше интересуют не макроэкономические показатели, а конкретные вопросы: работа муниципалитетов, жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог, справедливость в обществе и решение социальных проблем. Именно люди должны оценивать работу власти. Поэтому именно они должны указывать на нерешённые проблемы. Именно для этого мы и собрались здесь, — подчеркнул Дмитрий Демешин в начале прямой линии.