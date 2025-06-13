Губернатор Демешин слушает и слышит жителей Хабаровского края

Политические эксперты дают высокие оценки прошедшей 10 июня прямой линии губернатора Хабаровского края. Отвечая на многочисленные вопросы граждан и журналистов, Дмитрий Демешин продемонстрировал уверенный курс на максимальную открытость власти для людей и позицию не просто слушать, но и слышать жителей региона, а главное, прикладывать все возможные усилия для решения их проблем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона в режиме онлайн ответил на 33 вопроса, которые касались различных аспектов жизни края. С 5 по 10 июня на прямую линию поступило более 3000 обращений: звонки, сообщения в социальных сетях, комментарии на портале «Голос27».
Прямая линия стала своеобразным итогом первого года работы Дмитрия Демешина на посту главы нашего региона. В мае 2024 года президент России Владимир Владимирович Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, а через четыре месяца жители избрали. Победа была более чем уверенной — свыше 80% голосов в поддержку Демешина. Один из первых вопросов касался именно этого события.
Дмитрий Демешин признался, что первый год работы в качестве главы региона был непростым.
— Прежде я не имел опыта руководства регионами. Однако мы успешно выполняем поручения президента. И задача, поставленная главой государства и поддержанная избирателями, является для меня крайне важной и интересной, а также сложной и ответственной. В апреле этого года я уже отчитывался о социально-экономических результатах развития региона. Однако я прекрасно понимаю, что жителей больше интересуют не макроэкономические показатели, а конкретные вопросы: работа муниципалитетов, жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог, справедливость в обществе и решение социальных проблем. Именно люди должны оценивать работу власти. Поэтому именно они должны указывать на нерешённые проблемы. Именно для этого мы и собрались здесь, — подчеркнул Дмитрий Демешин в начале прямой линии.
Согласно анализу, проведённому с помощью искусственного интеллекта, большинство жителей региона выражают обеспокоенность проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства — эта тема стала основной в 42% обращений, поступивших на прямую линию Дмитрия Демешина.
На втором месте по популярности — вопросы медицинского обслуживания (18%), затем — благоустройство территорий (16%) и социальная сфера (13%).
Замыкают пятёрку наиболее часто поднимаемых тем дороги — 11%.
Наибольшее количество звонков и обращений поступило из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Среди муниципальных образований края наибольшую активность проявили жители Комсомольского, Солнечного и Амурского районов.
Для руководителей муниципальных образований и членов правительства региона был разработан Атлас проблемных объектов. Этот документ служит руководством к действию в решении вопросов, которые беспокоят жителей.
Атлас был создан по инициативе Дмитрия Демешина. На конец мая 2025 года в нём было зарегистрировано 9285 объектов. С момента создания Атласа удалось решить 665 проблем. Больше всего проблем было в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства.
— Задачи, которые я ставил перед главами городских агломераций, пока не выполнены в полном объёме, но работы идут под моим пристальным контролем, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В ходе прямой линии с губернатором Хабаровского края обсуждались планы по улучшению городской среды, ремонту дорог, школ, культурных учреждений и развитию спортивной инфраструктуры.
Особое внимание было уделено проектам по благоустройству Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также рабочих посёлков Чегдомын и Ванино. В следующем году планируется начать работы по благоустройству Амурского и Уссурийского бульваров.
В рамках проектов планируется установка малых архитектурных форм, арт-объектов, создание зон отдыха, детских игровых комплексов, спортивных площадок, велосипедных дорожек и других элементов. Также будет обновлено покрытие.
Для посёлков Ванино и Чегдомын были разработаны окончательные версии мастер-планов, которые включают в себя комплексное улучшение инфраструктуры, обновление дорог и коммунальных систем, капитальный ремонт социальных объектов и строительство жилья.
Многие вопросы и обращения касались социальной сферы. Участники проекта «Хабаровское долголетие» выразили благодарность губернатору за возможность бесплатного активного отдыха. Проект также предоставляет возможность старшему поколению посещать спектакли, экскурсии и мастер-классы.
Губернатор ответил на вопрос многодетной мамы о поддержке семей перед началом учебного года. В этом году жители края, имеющие трёх и более детей, получат выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка для подготовки к школе. В 2024 году помощь получат 38,5 тысяч школьников края, а расходы бюджета составят 192,5 миллиона рублей.
Также в ходе прямого эфира обсуждалась проблема подготовки кадров в сфере здравоохранения. Дмитрий Демешин сообщил, что в этом году за счёт средств краевого бюджета на обучение по программам ординатуры в медицинский университет было принято 68 человек, что на 46 больше, чем в прошлом году. С этого года студенты-целевики будут получать региональную доплату в размере академической стипендии — 2000 рублей.
Прямая линия стала своего рода подведением итогов первого года работы Дмитрия Демешина на посту губернатора Хабаровского края. Он сам впервые прокомментировал это событие, подчеркнув, что впереди ещё много задач, которые нужно решить. Но одно остаётся неизменным — Демешин ясно даёт понять, что его работа направлена на благо жителей Хабаровского края.