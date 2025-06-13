Новый завод по производству артиллерийских гаубиц открылся в Британии

«В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
По информации The Telegraph, решение о возобновлении выпуска M777 стало поворотным: ещё в 2023 году в компании рассматривали возможность сворачивания производства. Однако рост глобального спроса, в том числе на фоне украинского конфликта, вынудил пересмотреть планы. Гаубица M777 отличается высокой мобильностью и сравнительно небольшим весом — около 4,5 тонны. Она способна поражать цели на расстоянии до 30 километров. Издание отмечает, что часть ранее поставленных на Украину орудий в настоящее время требует ремонта или полной замены, что также повлияло на возобновление производства.
Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что ФРГ не планирует передавать Киеву ракеты дальнего действия Taurus. Отвечая на вопрос журналистов о возможности поставок, глава Минобороны Германии подчеркнул, что этот вопрос даже не стоит на повестке.