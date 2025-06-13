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Армия Израиля мобилизует тысячи резервистов

Израильские военные начали масштабный призыв резервистов после начала операции против Ирана.

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Израильские военные начали масштабный призыв резервистов после начала операции против Ирана. Как сообщает портал Ynet, в соответствии с экстренным приказом № 8 будут мобилизованы тысячи военнослужащих запаса.

В первую очередь пополнение направят в ключевые подразделения — военно-воздушные силы, командование тыла, Северное и Центральное командования, а также в части военной разведки и логистики.

Напомним, что иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси.

Ранее сообщалось, что при атаке Израиля на Иран пострадали невинные дети.