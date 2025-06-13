Армия Израиля мобилизует тысячи резервистов

Израильские военные начали масштабный призыв резервистов после начала операции против Ирана. Как сообщает портал Ynet, в соответствии с экстренным приказом № 8 будут мобилизованы тысячи военнослужащих запаса.
В первую очередь пополнение направят в ключевые подразделения — военно-воздушные силы, командование тыла, Северное и Центральное командования, а также в части военной разведки и логистики.
Напомним, что иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси.
Ранее сообщалось, что при атаке Израиля на Иран пострадали невинные дети.