Израиль, Иран и Ирак закрыли своё воздушное пространство

Израиль объявил о закрытии своего воздушного пространства на неопределённый срок, сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта. Это решение принято на фоне продолжающейся военной операции против Ирана.
Крупнейший израильский аэропорт Бен-Гурион отменил все ночные рейсы, а пассажирам рекомендовано покинуть здание аэропорта. Меры безопасности усилены в связи с текущей обстановкой.
Аналогичные шаги предприняли и Ирак с Ираном — власти стран приостановили всю гражданскую авиацию и закрыли воздушное пространство.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ирана, что привело к ответным мерам, включая закрытие неба и над самой Исламской Республикой.