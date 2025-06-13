В Конгрессе США поддержали сокращение финансирования иностранной помощи

За документ проголосовали 214 законодателей, против высказались 212. Предложение было инициировано администрацией президента Дональда Трампа ранее в этом месяце. Оно предусматривает отмену ранее одобренного Конгрессом финансирования в размере 9,4 млрд долларов.
Из этой суммы 1,1 млрд долларов планировалось направить Национальному общественному радио и PBS, а 8,3 млрд долларов предназначались для программ зарубежной помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Дальнейшая судьба документа теперь зависит от рассмотрения в Сенате Конгресса США.
Упомянутые программы зарубежной помощи охватывают, в частности, проекты в области борьбы с изменением климата, содействия развитию, поддержания мира, здравоохранения, помощи беженцам и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что агентство Соединённых Штатов по глобальным средствам массовой информации отозвало решение о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свобода»*, возобновив выделение грантов. При этом США сохраняют за собой право в будущем вновь прекратить финансирование, если сочтут это необходимым. Ранее американский предприниматель Илон Маск призывал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, обвиняя их в приверженности радикальным левым взглядам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие данных СМИ является внутренним делом США, поскольку в России они не востребованы.
*Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.