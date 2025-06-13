В Конгрессе США поддержали сокращение финансирования иностранной помощи

Ранее сообщалось, что агентство Соединённых Штатов по глобальным средствам массовой информации отозвало решение о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свобода»*, возобновив выделение грантов. При этом США сохраняют за собой право в будущем вновь прекратить финансирование, если сочтут это необходимым. Ранее американский предприниматель Илон Маск призывал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, обвиняя их в приверженности радикальным левым взглядам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие данных СМИ является внутренним делом США, поскольку в России они не востребованы.