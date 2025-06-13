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Израиль объявил мобилизацию резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила мобилизацию резервистов. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

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Источник: AP 2024

«Армия обороны Израиля направляет тысячи резервистов в соответствии с приказом 8, в основном в критические формирования: ВВС, командование тыла, северное и центральное командования, военную разведку и командование противотанковой обороны», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудеи и Самарии. Кроме того, устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана.