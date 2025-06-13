Суд запретил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее объявила о введении комендантского часа в центральной части города в ответ на продолжающиеся протесты и массовые беспорядки. На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп рассматривал возможность применения Закона о мятеже 1807 года, который даёт право использовать вооружённые силы для подавления внутренних волнений. В администрации Белого дома подобный шаг называли возможностью обойти юридические ограничения, препятствовавшие жёсткому вмешательству в ходе протестов 2020 года.