Суд запретил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Согласно опубликованным материалам, суд распорядился вернуть подразделения Национальной гвардии под юрисдикцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, тем самым ограничив полномочия президента Дональда Трампа в управлении военными силами на территории штата. Белый дом не согласился с постановлением и уже подал апелляцию, пытаясь оспорить запрет и добиться восстановления своих действий по обеспечению порядка в штате.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее объявила о введении комендантского часа в центральной части города в ответ на продолжающиеся протесты и массовые беспорядки. На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп рассматривал возможность применения Закона о мятеже 1807 года, который даёт право использовать вооружённые силы для подавления внутренних волнений. В администрации Белого дома подобный шаг называли возможностью обойти юридические ограничения, препятствовавшие жёсткому вмешательству в ходе протестов 2020 года.