ВС России разнесли укрепрайон противника под Красноармейском

Российские войска нанесли массированный удар по укрепленному району украинских боевиков на Красноармейском направлении. В атаке была задействована артиллерия группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанесли мощный огневой налет по укрепленным позициям противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что прицельную атаку вел расчет установки «Град». Экипаж прибыл на заранее подготовленную площадку. За считанные секунды расчет был приведен в полную боевую готовность.
По украинским позициям было выпущено 20 реактивных снарядов. Позиции были поражены. После выполнения задачи экипаж «Града» оперативно покинул место отстрела.
Ранее «МК» писал, что российская армия увеличивает количество сил и средств в Волчанске для продвижения и дальнейшего освобождения населенного пункта.