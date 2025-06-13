На ядерном объекте в иранском городе Натанз произошли несколько взрывов

Ядерный комплекс в Натанзе, ключевой для иранской ядерной программы, уже не раз становился мишенью атак, что усиливает напряжённость в регионе. Власти Ирана призвали международное сообщество к сдержанности и заявили о начале расследования инцидента. На данный момент информация о пострадавших или масштабах ущерба не поступала. Местные жители сообщают о значительном присутствии сил безопасности в районе объекта.
Дым после взрыва на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Видео © Telegram / خبرگزاری مهر
Ранее Life.ru сообщал, что при израильской атаке погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и несколько учёных-ядерщиков. Как заявлял официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин, удары Израиля по Ирану были нацелены не только на ядерную инфраструктуру, но и на ключевые стратегические объекты, расположенные в разных регионах страны, включая столицу — Тегеран.