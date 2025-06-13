На ядерном объекте в иранском городе Натанз произошли несколько взрывов

Ядерный комплекс в Натанзе, ключевой для иранской ядерной программы, уже не раз становился мишенью атак, что усиливает напряжённость в регионе. Власти Ирана призвали международное сообщество к сдержанности и заявили о начале расследования инцидента. На данный момент информация о пострадавших или масштабах ущерба не поступала. Местные жители сообщают о значительном присутствии сил безопасности в районе объекта.