США свели воедино предложения РФ и Украины по урегулированию: Какой итог получили в Белом доме

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон проанализировал и совместил предложения Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта. По его словам, на основе этих документов был составлен сводный перечень условий, который может стать основой для будущего соглашения.
Келлог пояснил, что американская сторона изучила украинский перечень требований и российский меморандум, после чего объединила их в единый документ. Он отметил, что этот вариант выглядит сбалансированным и может привести к мирному урегулированию.
Спецпосланник подчеркнул, что ключевым элементом предложенного плана является всеобъемлющее прекращение огня. Он также сообщил, что участвовал в переговорах по этому вопросу в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне и Стамбуле, где обсуждались возможные пути выхода из кризиса.
«Сейчас мы чувствуем себя вполне комфортно с этим вариантом. Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным — значит он поможет достичь мирного соглашения», — указал он.
Келлог выразил уверенность в том, что разработанный вариант может стать основой для достижения соглашения между сторонами. Однако он не стал раскрывать конкретные детали документа, отметив лишь, что он учитывает интересы как России, так и Украины.
Напомним, в российском документе содержатся три основных раздела: принципы окончательного урегулирования, условия прекращения огня и поэтапный план действий с указанием сроков. Россия требует закрепления нейтрального статуса Украины с запретом на военную деятельность иностранных государств. Предусматривается безъядерный статус Украины и ограничение численности ее вооруженных сил. Москва настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских территорий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что возможные компромиссы со стороны России по пунктам меморандума являются темой для переговоров, которые не могут быть публичными.