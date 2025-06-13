ВС РФ применяют дроновое минирование в зоне СВО

Российские войска все чаще используют удаленное минирование при помощи дронов. И это приносит свои плоды: две бронемашины и пикам уничтожены на Южно-донецком направлении.
Об этом рассказал российский оператор БПЛА с позывным «Тобол» из спецподразделения «Хан».
«Заминировали дорогу. После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины. Если не ошибаюсь, “МаксПро” и “Козак”, — пояснил военнослужащий.
ВС РФ при помощи разведки вскрывает маршруты передвижения противника и наносит удары артиллерией или минирует логистические пути. «Тобол» отметил, что ВСУ все равно продолжает гнать боевиков по тем направлениям, где уже были подрывы техники.
Ранее «МК» писал, что российские войска нанесли массированный удар по укрепленному району украинских боевиков на Красноармейском направлении. В атаке была задействована артиллерия группировки «Центр».