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Вооруженные силы Ирана: Израиль заплатит высокую цену за удар по Тегерану

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Иран жестоко ответит на атаку Израиля. Его слова приводит IRNA.

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Источник: Hosein Charbaghi/CC0

По словам Шекарчи, удары Израиля по Тегерану были нанесены с помощью США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не имеют отношения к ударам и призвал Иран не действовать против американских интересов.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация львов». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».