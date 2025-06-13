В Иране после израильского удара выросло число жертв

Также была атака на жилые дома, в которых находились высокопоставленные военные Ирана. Позже иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси.