В Иране после израильского удара выросло число жертв

В результате ночной атаки Израиля по Ирану погибли минимум пять человек. Еще 20 получили ранения, передает агентство Nour News.
«Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана)», — сообщает источник.
Одной из целей авиаудара, как сообщали СМИ, была жилая застройка. Ранее был опубликован снимок погибшего ребенка в Тегеране.
Также была атака на жилые дома, в которых находились высокопоставленные военные Ирана. Позже иранские власти официально подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Салами, а также двух ведущих специалистов ядерной программы — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси.