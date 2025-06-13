Глава КСИР Салами и ученые-ядерщики погибли в результате атаки Израиля по Ирану

По его словам, действия Израиля были «необходимыми и своевременными». Нетаньяху отметил, что операция будет продолжаться «ровно столько, сколько потребуется» для устранения угрозы. Он также поблагодарил армию, авиацию и разведку, отдельно подчеркнув роль Моссада в координации точечных ударов. Израильские власти подтвердили, что одной из целей удара был завод в Натанзе, где ранее, по данным Моссад, хранился обогащенный уран в объемах, достаточных для производства нескольких ядерных боезарядов.