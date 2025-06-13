Премьер Моди прибыл на место крушения самолета в Ахмедабаде на западе Индии

В четверг Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, сразу после взлета упал на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. Один пассажир разбившегося самолета выжил. Погибли также люди, находившиеся на земле. Согласно последней информации, из-под обломков извлечены тела 265 человек. Точное число жертв катастрофы будет установлено после проведения ДНК-экспертиз. Причины крушения лайнера пока неизвестны. По данным телеканала News18, черные ящики обнаружены.