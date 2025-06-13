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«С ума можно сойти!». Лукашенко раскритиковал чиновников за излишний бюрократизм в докладах

Лукашенко сказал, что резервирует дни, чтобы читать документы.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за излишний бюрократизм, сообщил «Первый информационный».

В частности, на совещании с Администрацией президента и своими помощниками белорусский лидер сказал о большом объеме работы с бумагами.

— Иногда вы мне пишете целый стос этих документов, бумаг, слушайте, с ума можно сойти! — раскритиковал он.

Также белорусский лидер отметил, что ему приходится резервировать отдельные дни для изучения документов, которые накапливаются в течение рабочей недели.

— Вот среду резервируем для того, чтобы все это, что накапливается в течение дней, и субботу перечитать, — пояснил глава страны.

Большое количество докладов и иных бумаг, которые необходимо изучить, Александр Лукашенко назвал страшной и самой тяжелой работой. Он также сказал чиновникам уходить от излишнего бюрократизма, отражая в документах — суть вопроса.

— Зачем вы мне это пишите? Напишите три слова: да — нет, сделано — не сделано, кто виноват? Надо от этого бюрократизма уходить, — потребовал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.

А еще глава республики заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.

Кроме того, белорусский лидер сравнил зарплату учредителей торговых сетей и зарплату президента.