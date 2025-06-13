«С ума можно сойти!». Лукашенко раскритиковал чиновников за излишний бюрократизм в докладах

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за излишний бюрократизм, сообщил «Первый информационный».
В частности, на совещании с Администрацией президента и своими помощниками белорусский лидер сказал о большом объеме работы с бумагами.
— Иногда вы мне пишете целый стос этих документов, бумаг, слушайте, с ума можно сойти! — раскритиковал он.
Также белорусский лидер отметил, что ему приходится резервировать отдельные дни для изучения документов, которые накапливаются в течение рабочей недели.
— Вот среду резервируем для того, чтобы все это, что накапливается в течение дней, и субботу перечитать, — пояснил глава страны.
Большое количество докладов и иных бумаг, которые необходимо изучить, Александр Лукашенко назвал страшной и самой тяжелой работой. Он также сказал чиновникам уходить от излишнего бюрократизма, отражая в документах — суть вопроса.
— Зачем вы мне это пишите? Напишите три слова: да — нет, сделано — не сделано, кто виноват? Надо от этого бюрократизма уходить, — потребовал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.
А еще глава республики заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Кроме того, белорусский лидер сравнил зарплату учредителей торговых сетей и зарплату президента.