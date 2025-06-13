КСИР подтвердил гибель своего командующего Салами

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердили информацию о гибели командующего Хоссейна Салами.
«Послание КСИР по случаю мученической гибели Хосейна Салами и других защитников исламской революции… (Иран) в скором времени оповестит население о преступной операции врага и ответных мерах», — цитирует РИА Новости заявление КСИР.
Ранее стало известно о нанесении Израилем ударов по территории Ирана. Не менее шести взрывов прогремели в Тегеране. Под удар попали также ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
В СМИ появилась информация о гибели Салами и ученых-ядерщиков.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, обращаясь к гражданам страны, назвал израильские удары тяжким преступлением.