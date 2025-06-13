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КСИР подтвердил гибель своего командующего Салами

Власти Ирана пообещали вскоре оповестить население об ответных мерах.

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Источник: Аргументы и факты

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердили информацию о гибели командующего Хоссейна Салами.

«Послание КСИР по случаю мученической гибели Хосейна Салами и других защитников исламской революции… (Иран) в скором времени оповестит население о преступной операции врага и ответных мерах», — цитирует РИА Новости заявление КСИР.

Ранее стало известно о нанесении Израилем ударов по территории Ирана. Не менее шести взрывов прогремели в Тегеране. Под удар попали также ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

В СМИ появилась информация о гибели Салами и ученых-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, обращаясь к гражданам страны, назвал израильские удары тяжким преступлением.