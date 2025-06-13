Израиль ждет суровое возмездие за удар по Ирану

В Иране пообещали Израилю нанести акт возмездия на атаку по своей территории. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Израиль заплатит “высокую цену” за свои атаки на Иран», — говорится в сообщении.
Ранее Израиль нанес авиаудар сразу по нескольким целям в Иране. Атаке подверглись ядерные объекты, жилая застройка и дома, в которых находились высокопоставленные иранские военные. Погиб глава КСИР Салами. Это официально подтвердила пострадавшая сторона.
Также сообщалось, что есть жертвы среди мирного населения. По неподтвержденным пока данным погибли пять человек, еще 20 получили ранения.