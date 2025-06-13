Охрана главы МВБ США вытолкала сенатора с пресс-конференции

Он оказывает сопротивление, однако несколько человек в жилетах с символикой ФБР укладывают его на пол, после чего надевают наручники. Позже сенатор рассказал в эфире CNN, что конфликт произошёл, когда он попытался задать вопрос главе ведомства.
Сенатора силой вывели с пресс-конференции главы МВБ США. Видео © Х / Collin County Texas Democrats.
«Меня практически сразу же насильно вытолкали из зала. Меня повалили на пол и надели наручники. Меня не арестовали. Меня не задерживали», — пояснил Падилья.
Телеканал отмечает, что после инцидента политика освободили. В то же время в Демократической партии инцидент вызвал резкое осуждение. Лидер демократов в сенате Чак Шумер уже потребовал провести срочное разбирательство и дать оценку действиям сотрудников.
Ранее сообщалось, что в Колумбии был задержан 15-летний подросток по подозрению в покушении на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе. Инцидент произошёл во время предвыборного выступления политика в западной части Боготы. Мэр столицы Карлос Галан подтвердил факт задержания. Заседание суда прошло в закрытом режиме, а сам обвиняемый полностью отверг все выдвинутые против него обвинения.