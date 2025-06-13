Охрана главы МВБ США вытолкала сенатора с пресс-конференции

Ранее сообщалось, что в Колумбии был задержан 15-летний подросток по подозрению в покушении на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе. Инцидент произошёл во время предвыборного выступления политика в западной части Боготы. Мэр столицы Карлос Галан подтвердил факт задержания. Заседание суда прошло в закрытом режиме, а сам обвиняемый полностью отверг все выдвинутые против него обвинения.