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Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам РК

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам РК, передает центр деловой информации Kapital.kz.

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Источник: Israeltome.com

«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам РК, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла (https://www.oref.org.il/ru) и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством», — говорится в информации.

Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи.

Контакты Посольства Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный);

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);

+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);

+7 700 111 31 96 (WhatsApp).

Добавим, ВВС Израиля в ночь на 13 июня начали операцию против ядерной программы Тегерана, нанеся удары по целям в Иране. Тель-Авив ввел режим ЧП, так как ожидает ответные атаки.