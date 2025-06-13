Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам РК

«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам РК, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла (https://www.oref.org.il/ru) и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством», — говорится в информации.