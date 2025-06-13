Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам РК

«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам РК, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла (https://www.oref.org.il/ru) и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством», — говорится в информации.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи.
Контакты Посольства Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
+7 700 111 31 96 (WhatsApp).
Добавим, ВВС Израиля в ночь на 13 июня начали операцию против ядерной программы Тегерана, нанеся удары по целям в Иране. Тель-Авив ввел режим ЧП, так как ожидает ответные атаки.