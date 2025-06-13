Иран жестко ответит на ночную атаку Израиля: «Ждите сурового наказания»

Израилю следует ожидать сурового наказания в ответ на ночные удары по Ирану. Об этом заявил верховный лидер второй страны Али Хаменеи. Его слова прозвучали в эфире государственного телевидения.
Как известно, ночью в пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран. Под ударом оказались военные объекты второй страны. В том числе, ядерные. Пострадали и погибли, по меньшей мере, 25 человек. На фоне этого Хаменеи заявил, что Тегеран намерен дать ответ.
«Израилю следует ожидать сурового наказания», — сказал Верховный лидер Ирана.
При этом он отметил, что в ходе военной операции Израиля действительно погиб целый ряд высокопоставленных военных командиров, а также ученых-ядерщиков. Как известно, одним из них был командующий элитными подразделениями Вооруженных сил Ирана Хосейн Салами. Однако другие детали его гибели пока неизвестны.