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Иран жестко ответит на ночную атаку Израиля: «Ждите сурового наказания»

Верховный лидер Ирана пообещал жесткий ответ после ударов Израиля.

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Источник: Комсомольская правда

Израилю следует ожидать сурового наказания в ответ на ночные удары по Ирану. Об этом заявил верховный лидер второй страны Али Хаменеи. Его слова прозвучали в эфире государственного телевидения.

Как известно, ночью в пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран. Под ударом оказались военные объекты второй страны. В том числе, ядерные. Пострадали и погибли, по меньшей мере, 25 человек. На фоне этого Хаменеи заявил, что Тегеран намерен дать ответ.

«Израилю следует ожидать сурового наказания», — сказал Верховный лидер Ирана.

При этом он отметил, что в ходе военной операции Израиля действительно погиб целый ряд высокопоставленных военных командиров, а также ученых-ядерщиков. Как известно, одним из них был командующий элитными подразделениями Вооруженных сил Ирана Хосейн Салами. Однако другие детали его гибели пока неизвестны.