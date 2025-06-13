Иран жестко ответит на ночную атаку Израиля: «Ждите сурового наказания»

При этом он отметил, что в ходе военной операции Израиля действительно погиб целый ряд высокопоставленных военных командиров, а также ученых-ядерщиков. Как известно, одним из них был командующий элитными подразделениями Вооруженных сил Ирана Хосейн Салами. Однако другие детали его гибели пока неизвестны.