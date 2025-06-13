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Глава Ванинского района Хабаровского края объявил об отставке

Сергей Нагорняк официально сложил полномочия главы района, о чём впервые сообщил на заседании депутатов ещё 1 июня, а сегодня рассказал об этом лично.

Как создавалась новая Россия
Источник: Соцсети

В Хабаровском крае глава Ванинского района Хабаровского края Сергей Нагорняк ушёл в отставку. Своё решение он подтвердил сегодня в личном телеграм-канале, хотя официально о сложении полномочий стало известно ещё 1 июня на заседании Собрания депутатов. Временно исполняющим обязанности главы назначен заместитель Артём Солёный.

Причины отставки Сергей Нагорняк не разглашает. В обращении к землякам он поблагодарил жителей района за поддержку и подчеркнул, что за три года совместной работы удалось сохранить традиции и поднять район на новый уровень.

— Благодаря поддержке губернатора и правительства края нам удалось в несколько раз увеличить объем привлечённых средств и реализовать крупные федеральные проекты по ремонту школ, детсадов, коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройству дворов и общественных пространств, — написал Нагорняк.

Он отметил, что решение уйти далось нелегко, но сейчас планирует сделать паузу, чтобы заняться семьёй и личными делами, а затем включиться в новые проекты с опытом, приобретённым на ванинской земле.

— Ванинский район — это люди, и пока здесь есть вы, у него есть будущее, — уверен бывший глава района.

Сергей Нагорняк — уроженец Ванино, 39 лет, с высшим образованием в области промышленной автоматики и государственного управления. Работал в местной администрации и краевом правительстве, занимался молодёжной политикой.