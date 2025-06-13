Глава Ванинского района Хабаровского края объявил об отставке

В Хабаровском крае глава Ванинского района Хабаровского края Сергей Нагорняк ушёл в отставку. Своё решение он подтвердил сегодня в личном телеграм-канале, хотя официально о сложении полномочий стало известно ещё 1 июня на заседании Собрания депутатов. Временно исполняющим обязанности главы назначен заместитель Артём Солёный.
Причины отставки Сергей Нагорняк не разглашает. В обращении к землякам он поблагодарил жителей района за поддержку и подчеркнул, что за три года совместной работы удалось сохранить традиции и поднять район на новый уровень.
— Благодаря поддержке губернатора и правительства края нам удалось в несколько раз увеличить объем привлечённых средств и реализовать крупные федеральные проекты по ремонту школ, детсадов, коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройству дворов и общественных пространств, — написал Нагорняк.
Он отметил, что решение уйти далось нелегко, но сейчас планирует сделать паузу, чтобы заняться семьёй и личными делами, а затем включиться в новые проекты с опытом, приобретённым на ванинской земле.
— Ванинский район — это люди, и пока здесь есть вы, у него есть будущее, — уверен бывший глава района.
Сергей Нагорняк — уроженец Ванино, 39 лет, с высшим образованием в области промышленной автоматики и государственного управления. Работал в местной администрации и краевом правительстве, занимался молодёжной политикой.