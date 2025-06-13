Дональд Трамп готов защитить Израиль в случае ответных действий Ирана

Как сообщается, администрация Трампа уведомила ключевых ближневосточных союзников о предстоящих действиях Израиля, подчеркнув, что США не участвуют в планируемых ударах. По данным источников, Вашингтон рассматривает эти меры как способ давления на Тегеран с целью возвращения к переговорному процессу.