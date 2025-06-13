Дональд Трамп готов защитить Израиль в случае ответных действий Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Израиль в случае ответных действий со стороны Ирана. По информации корреспондента Fox News Дженнифер Гриффин, американское Центральное командование (CENTCOM) приведено в состояние повышенной готовности.
Как сообщается, администрация Трампа уведомила ключевых ближневосточных союзников о предстоящих действиях Израиля, подчеркнув, что США не участвуют в планируемых ударах. По данным источников, Вашингтон рассматривает эти меры как способ давления на Тегеран с целью возвращения к переговорному процессу.
Американские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили, что за последние недели США значительно пополнили арсенал израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Эти поставки призваны усилить обороноспособность Израиля перед возможной эскалацией конфликта.
Ранее сообщалось, что армия Израиля мобилизует тысячи резервистов.