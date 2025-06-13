Трамп заявил о готовности защищать Израиль и вести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил о своей осведомлённости касательно израильских планов по нанесению удара по Ирану, а также о готовности защитить Израиль в случае ответа Тегерана. Он уточнил, что американская сторона не участвовала в подготовке или проведении данной операции.