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Трамп заявил о готовности защищать Израиль и вести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил о своей осведомлённости касательно израильских планов по нанесению удара по Ирану, а также о готовности защитить Израиль в случае ответа Тегерана. Он уточнил, что американская сторона не участвовала в подготовке или проведении данной операции.

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Источник: Life.ru

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — заявил Трамп.

В ответ на возможные действия Тегерана Вашингтон сохраняет бдительность. Центральное командование Вооружённых сил США переведено в режим повышенной готовности. Трамп отметил, что США готовы обеспечить защиту как собственных интересов, так и союзника — Израиля — в случае ответных мер со стороны Ирана.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Белый дом не имеет отношения к израильской военной операции на территории Ирана. Согласно заявлению дипломата, приоритетом американской стороны остаётся безопасность собственных военнослужащих на Ближнем Востоке.