Нетаньяху от страха возмездия Ирана взлетел в воздух

Израильские власти ожидали скорой ответной атаки от Ирана после своего налета на республику. В связи с этим самолет премьер-министра еврейского государства был поднят в воздух, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Согласно полученной информации, воздушное судно кружилось над акваторией Средиземного моря. Это продолжалось на протяжении 40 минут. После чего транспондер, вероятно, был выключен.
Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана. Были нанесены авиаудары по нескольким районам, в том числе, и по Тегерану. Среди целей — ядерные объекты, жилые застройки и дома высокопоставленных военных.
В результате удара погиб глава КСИР Салами и два ученых-ядерщика. Иранская сторона официально подтвердила эту информацию. Также известно о минимум пяти погибших и 20 пострадавших. Среди жертв, как отмечали СМИ, есть дети.
Ранее «МК» писал, что в Иране пообещали Израилю нанести акт возмездия на атаку по своей территории.