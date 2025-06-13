А вот теперь война: Израиль совершил полномасштабное нападение на ядерные объекты Ирана

Гулявшие несколько последних дней знаки и предчувствия того, что на Ближнем Востоке вот-вот произойдет что-то страшное, не подвели. Израиль нанес удары по «десяткам» объектов в Иране, связанных с ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что нападение на другую страну, получившее название «Восставший лев», займет «много дней».
Израиль напал на Иран, нацелившись на «десятки» целей, включая его ядерные объекты, военных командиров и ученых, заявив, что он предпринял односторонние действия из-за того, что Тегеран начал якобы создавать ядерные боеголовки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака, получившая название «Восставший лев», направлена на то, чтобы «свести на нет иранскую угрозу самому существованию Израиля», добавив, что на это уйдет «много дней».
«Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению урана», — заявил Нетаньяху в записанном телеобращении. «Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы создания ядерного оружия. Мы нанесли удар по главному иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе. Мы нанесли удар по ведущим иранским ученым-ядерщикам, работающим над созданием иранской бомбы. Мы также нанесли удар по центру иранской программы создания баллистических ракет.».
Позже, в комментариях, которые предполагают, что операция может быть долгой и сложной, Нетаньяху сказал, что «израильским гражданам, возможно, придется оставаться в защищенных районах в течение длительного периода времени».
Иранские государственные СМИ сообщили, что глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами был убит, а также были уничтожены двое ученых, которых они назвали как Ферейдуна Аббаси и Мохаммада Мехди Тегранчи.
Ферейдун Аббаси был главой Иранской организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год и пережил покушение в 2010 году, которое было частью серии целенаправленных убийств, организованных, как сообщается, Моссадом. Мохаммад Мехди Тегранчи был физиком-теоретиком.
Судя по всему, они стали мишенями израильских ударов в своих домах. Иранское государственное телевидение сообщило, что по меньшей мере в результате одного из авиаударов по жилому району Тегерана погибли дети.
Сообщалось о взрывах в Натанзе, Тегеране и других районах Ирана, а по всему Израилю сработали сирены и оповещения по мобильным телефонам, поскольку он готовился к ответным действиям. Тель-авивский аэропорт Бен-Гурион был закрыт для всех рейсов.
«Ответ на израильское нападение будет жестким и решительным», — сообщил агентству Reuters источник в иранских службах безопасности, добавив, что детали ответных мер Ирана «обсуждаются на самом высоком уровне».
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что США, как главный сторонник Израиля, будут нести ответственность за последствия «израильского авантюризма». В заявлении министерства говорится, что израильское нападение «подвергает беспрецедентной угрозе глобальную безопасность» и призывает международное сообщество осудить его.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление, в котором описала операцию как «упреждающее, точное, комбинированное наступление с целью нанесения удара по ядерной программе Ирана».
«Десятки самолетов [ВВС Израиля] завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана», — говорится в заявлении израильских военных.
Оправдывая нападение, Нетаньяху заявил, что Иран якобы не только наращивает свои запасы расщепляющегося обогащенного урана, которых достаточно для создания девяти боеголовок, но и предпринял беспрецедентные шаги по созданию бомб.
«В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых он никогда раньше не предпринимал, шаги по превращению этого обогащенного урана в оружие, и если их не остановить, Иран может создать ядерное оружие за очень короткое время. Это может занять год. Это может произойти в течение нескольких месяцев, менее чем через год. Вот почему у нас нет другого выбора, кроме как действовать, и действовать сейчас. Самое трудное решение, которое приходится принимать любому лидеру, — это поклясться в опасности, прежде чем оно будет полностью реализовано», — сказал он, указывая на неспособность западных союзников остановить нацистскую агрессию в 1930-х годах.
Нападение на Иран произошло за несколько дней до того, как в Омане должен был состояться новый раунд американо-иранских переговоров, направленных на поиск дипломатического решения противостояния вокруг ядерной программы Ирана, которое быстро расширялось с 2018 года, когда Дональд Трамп вышел из международной сделки, ограничивающей его, напоминает The Guardian.
За несколько часов до начала ударов Трамп признал, что существует риск нападения Израиля на Иран, и попытался предотвратить его, пока переговоры с Тегераном еще продолжались. «Я не хочу, чтобы они входили», — сказал он, предупредив, что это «подорвет» шансы на дипломатическое решение. Было неясно, насколько серьезно Израиль предупредил Вашингтон о своих ударах, если вообще предупредил, отмечает The Guardian.
Госсекретарь Трампа Марко Рубио заявил, что США не принимали участия в израильской атаке. «Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана, — заявил Рубио. — Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по его мнению, эти действия были необходимы для его самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне внести ясность: Иран не должен наносить ущерб интересам или персоналу США».
Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что решение Израиля действовать в одностороннем порядке является показателем слабости Трампа на мировой арене.
«Нападение Израиля на Иран, явно направленное на то, чтобы сорвать переговоры администрации Трампа с Ираном, чревато региональной войной, которая, вероятно, будет катастрофической для Америки, и является еще одним свидетельством того, как мало уважения мировые державы — включая наших собственных союзников — испытывают к президенту Трампу», — утверждает Мерфи.
Израилю, вероятно, потребуется поддержка США в его защите, если Израиль ответит ракетным обстрелом. В своей речи Нетаньяху похвалил Трампа за его усилия по противостоянию Ирану, но заявил, что Тегеран просто использует переговоры, чтобы «выиграть время». Он заявил, что Израиль действует не только в целях собственной защиты.
«Я хочу заверить цивилизованный мир, что мы не позволим самому опасному режиму в мире заполучить самое опасное оружие в мире, и Иран планирует передать это оружие — ядерное оружие — своим ставленникам-террористам, что сделало бы кошмар ядерного терроризма слишком реальным», — сказал он. — Увеличение дальности действия иранских баллистических ракет приведет к тому, что этот ядерный кошмар обрушится на города Европы и, в конечном счете, на Америку".
Интересно, а включат ли теперь такие принципиальные, так борющиеся за мир во всем мире западные страны «адские санкции» против страны, устроившей военную операцию в отношении вражеской державы?