А вот теперь война: Израиль совершил полномасштабное нападение на ядерные объекты Ирана

«В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых он никогда раньше не предпринимал, шаги по превращению этого обогащенного урана в оружие, и если их не остановить, Иран может создать ядерное оружие за очень короткое время. Это может занять год. Это может произойти в течение нескольких месяцев, менее чем через год. Вот почему у нас нет другого выбора, кроме как действовать, и действовать сейчас. Самое трудное решение, которое приходится принимать любому лидеру, — это поклясться в опасности, прежде чем оно будет полностью реализовано», — сказал он, указывая на неспособность западных союзников остановить нацистскую агрессию в 1930-х годах.