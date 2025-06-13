Хаос на Ближнем Востоке: нападение Израиля на Иран показало слабость Трампа

«Я бы хотел избежать конфликта», — сказал Трамп, выступая в четверг в Белом доме. «Мы довольно близки к заключению довольно хорошего соглашения … Я бы предпочел соглашение. Пока я думаю, что соглашение есть, я не хочу, чтобы они вступали в него, потому что я думаю, что это все испортит».