Хаос на Ближнем Востоке: нападение Израиля на Иран показало слабость Трампа

Удары Израиля по Ирану показывают, что Трамп не в состоянии сдержать Нетаньяху, поскольку Ближний Восток все больше погружается в хаос. Критики американского президента заявляют, что решение США уйти из этого региона привело к большей вероятности большой войны.
Когда в пятницу утром израильские самолеты нанесли удары по целям в Иране, США быстро дистанцировались от решения Биньямина Нетаньяху нанести удар по Тегерану в условиях эскалации, которая угрожает полномасштабной войной на Ближнем Востоке, говорится в аналитическом материале The Guardian.
Односторонние удары указали на провал усилий Дональда Трампа по сдерживанию премьер-министра Израиля и почти наверняка свели на нет усилия Трампа по заключению сделки с Ираном, которая помешала бы этой стране получить ядерное оружие.
Это также, вероятно, приведет к ответным действиям Ирана, которые могут перерасти в более масштабную войну между Израилем и Ираном, новый конфликт, которого Трамп публично стремился избежать, отмечает The Guardian.
Пока пыль от ударов по Тегерану все еще оседала, высокопоставленные официальные лица США ограничились тем, что назвали израильский удар «односторонней» акцией и предостерегли Тегеран от ответных действий против посольств и баз США в регионе.
«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана», — говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио. «Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе».
«Израиль сообщил нам, что, по его мнению, эти действия были необходимы для его самообороны, — продолжил глава американского внешнеполитического ведомства. — Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне внести ясность: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США».
Официальные лица и аналитики в Вашингтоне ожидали, что Израиль воздержится от нанесения ударов по крайней мере до тех пор, пока США не исчерпают свои попытки договориться с Ираном. Во время телефонного разговора в понедельник Трамп призвал Нетаньяху не нападать на Иран, сообщает The Wall Street Journal. Но к среде Трамп начал выводить второстепенный персонал из посольств и военных баз на Ближнем Востоке, находящихся в пределах досягаемости от Ирана.
«Сейчас в позиции США явно наблюдается некоторая путаница, и некоторые различия между позицией Соединенных Штатов и позицией Израиля», — сказал эксперт по Ближнему Востоку Уильям Векслер.
По словам Векслера, маловероятно, что Нетаньяху начал бы нападение, если бы администрация Трампа недвусмысленно дала ему «красный свет». Но администрация Трампа поспешно дистанцировалась от ударов, а также не смогла предложить свое участие в защите Израиля от вероятного возмездия со стороны Ирана.
«По крайней мере, на первый взгляд, это выглядит довольно противоречивой реакцией США», — комментирует эксперт.
Добавляя путаницы, израильская телекомпания, близкая к правительству Нетаньяху, заявила в четверг, что удары были полностью скоординированы с Вашингтоном.
Ожидалось, что посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправится в Маскат в Омане, чтобы провести шестой раунд переговоров с Ираном в воскресенье, что рассматривалось как последний шанс для дипломатии.
И удары были нанесены всего через несколько часов после того, как Трамп публично призвал правительство Нетаньяху не нападать на Иран, а президент США заявил, что, по его мнению, израильское наступление «подорвет» переговоры.
«Я бы хотел избежать конфликта», — сказал Трамп, выступая в четверг в Белом доме. «Мы довольно близки к заключению довольно хорошего соглашения … Я бы предпочел соглашение. Пока я думаю, что соглашение есть, я не хочу, чтобы они вступали в него, потому что я думаю, что это все испортит».
Но, комментируя предположения о том, что США намеренно сигнализируют о готовящемся нападении на Иран, он отметил, что удар может также вынудить Иран заключить сделку, которая ограничит его усилия по созданию ядерного оружия.
«На самом деле это может помочь, но также может и подорвать его», — сказал он.
Теперь это реальность, пишет The Guardian. Критики заявляют, что решение США уйти из региона, вытекающее из решения Трампа отказаться от иранской ядерной сделки, названной Совместным всеобъемлющим планом действий при первой администрации Трампа, привело к большей вероятности конфликта в регионе.
Атака была «явно направлена на то, чтобы сорвать переговоры администрации Трампа с Ираном», — заявил сенатор Крис Мерфи из Коннектикута, и является «еще одним свидетельством того, как мало уважения мировые державы — включая наших собственных союзников — испытывают к президенту Трампу».
«Это катастрофа по вине Трампа и Нетаньяху, и теперь регион рискует скатиться к новому смертоносному конфликту», — добавил он.
«Иран не был бы так близок к обладанию ядерным оружием, если бы Трамп и премьер-министр Нетаньяху не вынудили Америку выйти из ядерного соглашения с Ираном, которое объединило Европу, Россию и Китай за спиной Соединенных Штатов для успешного сдерживания ядерных амбиций Ирана».