«Иран ответит обязательно»: эксперт спрогнозировал ответ Тегерана

Израиль осуществил беспрецедентную по силе атаку по объектам на территории Ирана. Убиты известные генералы и физики-ядерщики, поражены заводы по обогащению урана. Военный аналитик Мамед Велимамедов считает, что Тегеран не сможет оставить этот удар без ответа.
Израиль, который считает ядерную программу Ирана угрозой своего существования, провел классическую воздушную операцию, направив десятки самолетов F-16 и F-35 на цели в Иране. Они несли в основном высокоточные противобункерные бомбы BLU-109.
По оценке военного эксперта Александра Зимовского, несколько групп израильских самолетов заходили на цели в Иране, используя воздушное пространство Сирии, Ирака, Иордании и других стран. Ударные группы при таком налете прикрывают истребители, уничтожающие комплексы ПВО и расчищающие путь бомбовозам.
Кроме удара по Тегерану, взрывы зафиксированы в Натанзе, где имеется подземный комплекс с несколькими десятками тысяч центрифуг для обогащения урана; аналогичные комплекс в Фирдоу и завод в Исфахане, где находятся ядерный технологический центр, лаборатории и реакторы.
Израиль, США и Великобритания в ожидании ответа Ирана предпринимают экстренные меры, в том числе по эвакуации техники и персонала из рискованных зон. А ответ от Ирана обязательно будет, считает Мамед Велимамедов.
— Ответ Ирана обязательно будет, — сказал он «МК». — Если Иран не ответит, то это будет сильнейший удар по его репутации и влиянию, которые и так пострадали после событий в Сирии и Ливане. Ответный удар, скорее всего, будет состоять из налета беспилотников и удара баллистическими ракетами.
По его словам, ВВС Ирана не могут проводить такие же операции, как ВВС Израиля.
— Данные события показывают критическую важность сильных ПВО и ВВС, — сказал эксперт.
По данным США, пишет ресурс «Милитарист», у Ирана более 3000 баллистических ракет, и по крайней мере 2000 из них могут нести боевую часть массой не менее 1000 килограммов. По их оценкам, Иран производит 50 баллистических ракет в месяц и 600 в год. Учитывая, что качество продукции и количество объектов ежегодно растут, у Ирана должно быть во много раз больше ракет, отмечают аналитики.