«Иран ответит обязательно»: эксперт спрогнозировал ответ Тегерана

По данным США, пишет ресурс «Милитарист», у Ирана более 3000 баллистических ракет, и по крайней мере 2000 из них могут нести боевую часть массой не менее 1000 килограммов. По их оценкам, Иран производит 50 баллистических ракет в месяц и 600 в год. Учитывая, что качество продукции и количество объектов ежегодно растут, у Ирана должно быть во много раз больше ракет, отмечают аналитики.