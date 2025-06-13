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Израильская авиация нанесла пять серий ударов по Ирану

ВВС Израиля нанесли пять серий ударов по целям в Иране. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на источник в военных кругах.

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Источник: Life.ru

Истребитель в небе над Тегераном. Видео X / Itay Blumental.

Согласно данным источника, речь идёт о пяти волнах ударов, в результате которых были поражены сотни объектов.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ заявил о завершении начальной фазы ударов, направленных на ядерные объекты Ирана. Данная операция была нацелена на срыв ядерной программы Ирана и последовала за соответствующим указанием политического руководства страны. Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и ждёт ответных ударов. Также армия Израиля мобилизует десятки тысяч солдат.