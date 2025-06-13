Израильская авиация нанесла пять серий ударов по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ заявил о завершении начальной фазы ударов, направленных на ядерные объекты Ирана. Данная операция была нацелена на срыв ядерной программы Ирана и последовала за соответствующим указанием политического руководства страны. Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и ждёт ответных ударов. Также армия Израиля мобилизует десятки тысяч солдат.