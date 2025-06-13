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Nournews: назначены новый командующий КСИР и и.о. главы Генштаба Ирана

Хоссейн Салами, ранее занимавший пост командующего КСИР, и возглавлявший Генштаб страны Мохаммад Багери погибли в результате ударов Израиля по Ирану.

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Источник: Аргументы и факты

Новым командующим Корпуса стражей исламской революции назначен генерал Ахмад Вахиди, сообщает Nournews.

Вахиди сменит на посту командующего КСИР Хоссейна Салами, погибшего в результате ударов Израиля по Ирану.

При ударах погиб также глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. В соответствии с указом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи исполнять обязанности Генштаба будет контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

Ранее стало известно о нанесении ЦАХАЛ ударов по Тегерану, а также ядерным и военным объектам Ирана. В частности, целями ударов стали три военных округа и гарнизон в иранской провинции Восточный Азербайджан.