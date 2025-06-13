Израиль обезглавил верхушку иранской военной машины и убил ученых-ядерщиков: что дальше

Напомним, что Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранских вооруженных сил, которое было создано после революции в стране в 1979 году. Это подразделение, в состав которого входят сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, а также разведка и силы специального назначения, находится на переднем крае военных операций Ирана в регионе, отмечает CNN. Их основная роль заключается во внутренней безопасности, но эксперты говорят, что группировка, которая считается доминирующей военной силой Ирана, помогает регулярной армии Ирана во внешней обороне и является ключевым звеном в отношениях с лояльными Ирану прокси-группировками в регионе.