Израиль обезглавил верхушку иранской военной машины и убил ученых-ядерщиков: что дальше

На Ближнем Востоке уже не просто пахнет войной. Война уже началась — после того, как израильские вооруженные силы совершили нападение на Иран. Жертвами ударов стали видные иранские военачальники и ученые-ядерщики.
Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель Хоссейна Салами, одного из самых влиятельных военачальников страны, в результате ударов Израиля в пятницу, сообщает CNN.
«Без сомнения, генерал-майор Салами был одним из самых выдающихся военачальников Исламской революции, который проявлял себя на всех фронтах научного, культурного, охранного и военного джихада», — заявили в пятницу в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
«На всех аренах он был на передовой с духом искренности, мудрости и преданности Верховному лидеру, защищая идеалы революции и иранского народа», — говорится в заявлении Корпуса.
КСИР заявил, что его командная структура и другие подразделения вооруженных сил «полностью готовы к решительному и жесткому ответу».
Напомним, что Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранских вооруженных сил, которое было создано после революции в стране в 1979 году. Это подразделение, в состав которого входят сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, а также разведка и силы специального назначения, находится на переднем крае военных операций Ирана в регионе, отмечает CNN. Их основная роль заключается во внутренней безопасности, но эксперты говорят, что группировка, которая считается доминирующей военной силой Ирана, помогает регулярной армии Ирана во внешней обороне и является ключевым звеном в отношениях с лояльными Ирану прокси-группировками в регионе.
Также генерал-майор Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, был убит в результате израильских ударов, сообщило государственное телевидение Ирана IRINN. Самый высокопоставленный военный офицер Ирана — так называет его американский канал CNN.
Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Аболфазл Шекарчи предупредил, что Тегеран примет ответные меры после ударов Израиля, заявив, что США и Израиль «дорого заплатят», несмотря на заявления Вашингтона о своей непричастности к агрессии.
«Исламская Республика Иран обязательно нанесет ответный удар, и враг заплатит высокую цену», — заявил Шекарчи иранскому государственному СМИ IRNA. Израиль и США «дорого заплатят и получат жестокий удар», — сказал он.
Он сказал, что в результате ударов пострадали жилые районы и что вооруженные силы находятся на местах в полной готовности.
В среду, перед нанесением ударов, США отозвали много второстепенного дипломатического персонала и членов их семей из мест дислокации по всему Ближнему Востоку. Официальные лица не сообщили, что конкретно послужило причиной этого шага, но представитель американского Министерства обороны заявил, что Центральное командование США отслеживает «растущую напряженность на Ближнем Востоке».
Президент Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома ожидали израильских ударов по Ирану в четверг вечером, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией. После ударов госсекретарь Марко Рубио заявил, что США якобы не участвовали в атаке и не оказывали ей никакой помощи.
Аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт Макгерк, занимавший должность координатора по Ближнему Востоку в Белом доме при Байдене, заявил, что любой ответ Ирана на нападение Израиля может быть сведен на нет смертью главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерала Хоссейна Салами и других представителей высшего военного руководства.
На вопрос корреспондента CNN, может ли Тегеран быстро нанести ответный удар, Макгарк ответил, что Иран способен на массированный ответный удар. Эксперт отметил, что 1 октября прошлого года Иран выпустил по Израилю 200 баллистических ракет, хотя большинство из них были перехвачены средствами ПВО Израиля, США и партнеров.
«Как только они будут установлены, они смогут запускать с интервалом примерно в пять минут залпы примерно по 30 ракет каждая», — сказал Макгарк.
По его словам, иранским ракетам требуется около 13 минут, чтобы достичь Израиля, и из-за траекторий баллистических ракет существует лишь небольшой промежуток времени, когда они уязвимы для перехвата.
«Я думаю, они попытаются совершить что-то подобное нападению 1 октября в более широком масштабе», — сказал Макгарк. «Удастся ли им это осуществить, если они будут в некотором замешательстве, еще предстоит выяснить», — сказал он.
Между тем, отмечает CNN, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль столкнется с «суровым наказанием» за свои нападения в пятницу. Хаменеи подтвердил, что ряд военачальников и ученых были убиты в результате ударов, которые, по словам Израиля, были нанесены по ядерным объектам, в заявлении, опубликованном иранским государственным информационным агентством IRNA.
Хаменеи сказал, что Израиль совершил «преступление на рассвете», и заявил, что удары были нанесены по жилым районам. «Режим должен понести суровое наказание. В результате вражеских атак ряд командиров и ученых приняли мученическую смерть. Их преемники и коллеги, с Божьей помощью, немедленно продолжат выполнять свои обязанности без перерыва, — сказал верховный руководитель. — Этим преступлением сионистский режим уготовил себе горькую и мучительную участь — и он непременно ее получит».