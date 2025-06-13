Суд отменил запрет Трампу на использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Напомним, ранее суд в Северном округе Калифорнии временно заблокировал использование Национальной гвардии для контроля над протестами в Лос-Анджелесе. Данная мера была введена на фоне вспыхнувших 7 июня в Лос-Анджелесе протестов против депортации мигрантов, которые продолжаются до сих пор. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс даже была вынуждена объявить о введении комендантского часа в центральной части города в ответ на продолжающиеся протесты и массовые беспорядки.