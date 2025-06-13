Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отменил запрет Трампу на использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Федеральный апелляционный суд разрешил развёртывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Решение было принято после того, как суд более низкой инстанции, ввёл запрет.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Ходатайство о приостановлении [действия решения суда] удовлетворено», — говорится в документе, опубликованном в электронной судебной базе.

Напомним, ранее суд в Северном округе Калифорнии временно заблокировал использование Национальной гвардии для контроля над протестами в Лос-Анджелесе. Данная мера была введена на фоне вспыхнувших 7 июня в Лос-Анджелесе протестов против депортации мигрантов, которые продолжаются до сих пор. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс даже была вынуждена объявить о введении комендантского часа в центральной части города в ответ на продолжающиеся протесты и массовые беспорядки.