Над РФ за ночь уничтожены 125 украинских беспилотников. Военная операция, день 1206-й

8:20.
8:13 Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных 42-й дивизии группировки «Днепр».
8:06 Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилена, ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва через госграницу РФ, сообщил генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
8:01 ?По данным Минобороны РФ в ночь на 13 июня средствами ПВО были уничтожены 125 украинских дронов.
▪️ 70 БПЛА — над территорией Республики Крым,
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