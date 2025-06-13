Над РФ за ночь уничтожены 125 украинских беспилотников. Военная операция, день 1206-й

Силы ПВО в ночь на 13 июня уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова. Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилена, ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва через границу, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.