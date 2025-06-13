Трамп выиграл апелляцию на разгон беспорядков Нацгвардией

Администрация президента США Дональда Трампа выиграла в апелляционном суде, который отменил временный запрет на применение Нацгвардии в Лос-Анджелесе, введенный калифорнийским судом. Об этом говорится в обнародованных документах судебной базы.
«Ходатайство о приостановлении удовлетворено», — следует из документа.
Ранее суд Калифорнии ввел временный запрет на использование Национальной гвардии Трампом в Лос-Анджелесе для разгона миграционных беспорядков. Нижестоящий суд предписывал американскому лидеру передать нацгвардейцев под управление губернатору штата Гэвину Ньюсому.
В администрации президента негативно встретили такое судебное решение. После чего была подана апелляция.