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Трамп выиграл апелляцию на разгон беспорядков Нацгвардией

Администрация президента США Дональда Трампа выиграла в апелляционном суде, который отменил временный запрет на применение Нацгвардии в Лос-Анджелесе, введенный калифорнийским судом.

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Администрация президента США Дональда Трампа выиграла в апелляционном суде, который отменил временный запрет на применение Нацгвардии в Лос-Анджелесе, введенный калифорнийским судом. Об этом говорится в обнародованных документах судебной базы.

«Ходатайство о приостановлении удовлетворено», — следует из документа.

Ранее суд Калифорнии ввел временный запрет на использование Национальной гвардии Трампом в Лос-Анджелесе для разгона миграционных беспорядков. Нижестоящий суд предписывал американскому лидеру передать нацгвардейцев под управление губернатору штата Гэвину Ньюсому.

В администрации президента негативно встретили такое судебное решение. После чего была подана апелляция.